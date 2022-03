Le président élu continue à composer son comité de transition

Photo : YONHAP News

Le futur chef de l’Etat poursuit la désignation des membres de son comité de transition, qui va travailler pour le passage d’une nouvelle administration au pouvoir, en mai. L’équipe est constituée de sept sous-groupes complétés de trois commissions dont deux spéciales chargées respectivement de lutter contre le COVID-19 et de se pencher sur la décentralisation équilibrée.Aujourd’hui encore, Yoon Suk-yeol a annoncé plusieurs nominations : l’ancien vice-ministre des Finances Choi Sang-mok à la tête du premier sous-groupe chargé de l’économie et le professeur Kim Sung-han de l’université Korea à celui consacré à la diplomatie et à la sécurité. Quant à Lee Yong-ho, député du PPP, le parti du prochain dirigeant du pays, il mènera celui des affaires politiques, juridiques et administratives.De plus, l’ancien vice-président de l’Assemblée nationale, Park Joo-sun, lui, conduira l’équipe chargée de préparer la cérémonie d’investiture du nouveau président, prévue le 10 mai. L'ancien député du Minjoo, la formation actuellement au pouvoir, a cette fois soutenu le représentant du PPP à la présidentielle.