Photo : KBS News

L’isolement social, l’un des éléments qui déterminent la qualité de la vie, a progressé de 6,4 points pour atteindre 34,1 % en 2021 en Corée du Sud. C’est le niveau le plus élevé depuis l’établissement des statistiques en la matière en 2009.Cette information nous vient du rapport sur la qualité de la vie de la population en 2021 publié par l’Institut national des statistiques (Kostat). Cela signifie qu’un sud-Coréen sur trois se trouve en situation d’isolement. En d’autres termes, il n’a donc personne pour demander de l’aide en cas de difficulté.Ce fléau frappe plus les hommes que les femmes. Ainsi, ce taux s’élève à 36,6 % chez les messieurs contre 31,6 % chez les dames. Il progresse également avec l’âge, atteignant 41,6 % dans la catégorie des plus de 60 ans. D’après le Kostat, cette situation s’expliquerait par la diminution des rencontres en tête à tête à cause du COVID-19.Pour la même raison, la confiance à autrui a été en déclin. La part des habitants ayant répondu pouvoir faire confiance aux gens a diminué de 15,9 points par rapport à 2020 pour chuter à son niveau le plus bas : 50,3 %.Les chiffres liés aux activités externes ont également reculé durant ces deux dernières années. Le nombre de jours de voyage à l’intérieur du pays a été réduit de moitié en un an pour représenter seulement 5,8 jours en 2020.Avec l’augmentation du télétravail et des cours à distance en raison de la crise sanitaire qui s’est traduit par la diminution du champ d’action, le taux d’obésité a gagné 4,5 points pour atteindre 38,3 % en 2020. Il a considérablement augmenté chez la gent masculine avec 48 % alors que peu de changement a été observé pour le sexe opposé avec moins de 28 %.