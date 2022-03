COVID-19 : record de décès quotidiens

Photo : KBS News

Le bilan quotidien des nouveaux cas de COVID-19 reste supérieur à la barre des 300 000 pour le quatrième jour de suite, avec 362 338 infections répertoriées en l’espace de 24 heures. Il s’agit d’une hausse de plus de 50 000 cas en un jour.Habituellement, au début de la semaine, les contaminations supplémentaires restaient à un niveau relativement faible, en raison de la baisse des dépistages chaque week-end. Mais ce mardi, une importante augmentation est constatée. La raison : depuis hier, un test PCR n'est plus nécessaire pour valider un antigénique positif.La Corée du Sud comptabilise dorénavant un total cumulé d’environ 7,23 millions de patients liés au coronavirus. Plus de 10 800 d’entre eux sont décédés, portant le taux de létalité à 0,15 %. Leur nombre s’est accru de 293 sur une journée. Du jamais-vu en Corée du Sud depuis le début de l’épidémie.Quant au nombre des malades admis en soins intensifs, il s’est établi aujourd’hui à 1 196, soit 38 de plus qu’hier. Là aussi, il s’agit du bond le plus important. Les lits qui leur sont réservés sont occupés à 62 % dans la région de Séoul et à 72 % sur le reste du territoire.Côté vaccination, 63 % des citoyens ont reçu la troisième injection.Par ailleurs, le gouvernement a décidé de ne plus regrouper les quinquagénaires avec comorbidité dans la catégorie des patients ayant besoin d’un suivi intensif parmi ceux qui se soignent chez eux après avoir contracté le virus. Une décision qui s’explique par le taux de létalité très faible dans cette tranche d’âge.Conformément à cela, seuls les plus de 60 ans et les malades dont le système immunitaire s’est affaibli feront désormais l’objet de prise en charge renforcée.