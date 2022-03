Corée du Nord : deux immenses structures en béton repérées à l’aéroport de Sunan

Photo : KBS News

Nouveau signe pouvant indiquer que la Corée du Nord prépare le lancement d’un missile balistique intercontinental (ICBM). Des photos satellites, prises samedi dernier par la société américaine Planet Labs, montrent deux géantes structures en béton à l’aéroport international de Sunan à Pyongyang.Selon la Voix de l’Amérique (VOA), ces installations font toutes deux 50 mètres de large, avec une longueur différente, l’une de 220m, l’autre de 100m. Elles sont situées entre la piste d’atterrissage et la voie de circulation. La radio américaine estime qu’elles auraient été construites le 8 ou le 9 mars et qu’elles semblent être destinées aux tirs de missiles depuis un véhicule dit TEL, à savoir tracteur-érecteur-lanceur.Sachez que le pays communiste a testé, le 27 février et le 5 mars, la performance de son nouvel ICBM, de type Hwasong-17. Et en juillet 2017, il avait procédé à un tir d’essai d’ICBM, alors de modèle Hwasong-14, depuis un véhicule à huit roues, placé sur une structure en béton. Quatre mois plus tard, il avait lancé, de la même manière, un missile baptisé Hwasong-15.Dans une interview avec la VOA, Bruce Bennett, chercheur de l’institut américain RAND a expliqué qu’il fallait une structure solide pouvant supporter les équipements nécessaires.