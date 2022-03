Corée du Nord : Séoul et Washington surveillent de près les signes de préparation d'un tir d’ICBM

Photo : KBS News

L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a réagi à l’information sur les signes de préparation d’un nouveau test de missile balistique intercontinental (ICBM) et de bombe atomique en Corée du Nord.Lors d’un briefing aujourd’hui, le JCS a en effet assuré que les services de renseignement de Séoul et Washington observaient de très près l’évolution des moindres mouvements le concernant, en travaillant en étroite coopération. Et d’ajouter que les deux alliés préservent aussi un solide dispositif armé.A propos des deux structures géantes en béton installées à l’aéroport international de Sunan à Pyongyang, dont la Voix de l’Amérique a fait état, un responsable de l’organisme militaire a indiqué ne pas pouvoir officiellement confirmer l’analyse d’une imagerie commerciale. Il a cependant ajouté scruter à la loupe la situation.L’armée sud-coréenne estime possible que le régime de Kim Jong-un lance un missile à tout moment depuis l’aéroport de Sunan ou une autre région. Elle surveille aussi de près le site d’essais nucléaires de Punggye-ri dans le nord-est du territoire nord-coréen, démantelé en 2018. En effet, des signes de restauration ont récemment été détectés.