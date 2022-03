Météo : important différentiel de température ce mardi

Photo : YONHAP News

Le soleil a refait surface aujourd’hui après une journée d’hier très nuageuse. Quelque peu masqué au sud dans la matinée, il l’a été dans l’après-midi sur la moitié nord. Cependant, une nette amélioration de la luminosité a été observée ce mardi.Par ailleurs, la péninsule coréenne s’est réveillée sous un temps relativement frais, voire froid. En effet, la grande majorité des villes au sud du 38e parallèle ont recensé des valeurs en dessous de 5°C. Et certaines zones centrales sont descendues sous les 0°C.Mais les rayonnements solaires ont réchauffé le territoire. Et un important différentiel de température a été remarqué sur tout le pays, et notamment à Gwangju dans le sud-ouest où l’écart entre ce matin et cet après-midi était de 17°C. Dans le détail, il a fait, entre autres, 12°C à Séoul, 18°C sur l’île méridionale de Jeju, 20°C à Daegu ou encore 21°C à Gwangju, la maximale.