Bourse : le Kospi enregistre une troisième journée consécutive en baisse

Les places boursières sud-coréennes n'y arrivent toujours pas. Pour la troisième séance de suite, le Kospi est en déclin. En effet, l'indice principal a cédé 0,91 % à 2 621,53 points. Le Kosdaq, celui des valeurs technologies, a été en dent de scie tout au long de la journée. Il a finalement terminé en baisse de 0,14 % à 871,22 points.Par ailleurs, un chute brutale et précoce du Kospi a été enregistrée ce matin en raison d'importantes ventes des étrangers et des institutions sur le marché boursier, respectivement de 85,3 milliards de wons (62,5 millions d'euros) et 46,3 milliards de wons (34 millions d'euros).Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 364,59 wons (+7,75 wons) et le dollar américain 1 242,80 wons (+0,5 won).