Ajournement du tête-à-tête entre Moon et Yoon

Photo : YONHAP News

Le premier tête-à-tête entre le président sortant Moon Jae-in et son successeur Yoon Suk-yeol, prévu aujourd'hui, a finalement été reporté. La Maison bleue et la porte-parole de Yoon ont annoncé qu'un nouveau calendrier serait fixé car leurs négociations de travail ne s'étaient pas encore terminées, mais qu’ils continueraient d'échanger pour programmer ce rendez-vous.Les deux hommes devaient se rencontrer pour un déjeuner avec au menu entre autres la grâce de l’ancien chef de l’Etat Lee Myung-bak condamné en 2020 à 17 ans de prison pour corruption. Ils n’auraient donc pas réussi à trouver un terrain d’entente à ce sujet. Une autre pomme de discorde, la prochaine désignation des cadres des compagnies et des établissements publics.Selon un haut responsable de la Cheongwadae, la rencontre pourrait avoir lieu la semaine prochaine.Par ailleurs, à propos du nouvel emplacement du bureau présidentiel, le futur numéro un examine plusieurs options dont le siège du ministère de la Défense à Yongsan. Selon une source bien informée, l’ancien procureur général n'envisagerait absolument pas de s’installer à la Maison bleue.