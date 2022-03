Pyongyang appelle Washington à arrêter sa politique « hostile » à son égard

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a appelé les Etats-Unis à revenir sur sa politique « hostile » à son encontre.Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères en a fait part, hier sur son site web, en présentant les récents propos du chef de la diplomatie chinoise sur le dossier nucléaire nord-coréen.En effet, Wang Yi a regretté que Pyongyang n’ait pas été récompensé, jusqu’à présent, pour les mesures positives qu’il avait mises en place depuis 2018 afin de stimuler le dialogue, lors de la conférence de presse tenue le 7 mars à l’occasion de la session de l’Assemblée populaire nationale. Et d’ajouter que pour résoudre le dossier, les deux côtés doivent regarder et agir face à face.Pyongyang a martelé que Washington devrait écouter la voix de la communauté internationale aspirant à une justice équitable et arrêter sa politique antagoniste contre son régime.