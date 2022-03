Plus d'un million de nouveaux employés en février

Photo : YONHAP News

Le nombre d’individus qui ont trouvé un travail a progressé, le mois dernier, de 1,03 million en glissement annuel, soit le plus haut niveau pour un mois de février. Selon les données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), le nombre de nouveaux employés a atteint 27,4 millions le mois dernier, soit un bond de 3,9 % par rapport à la même période il y a un an.La part des salariés de la population active s’est élevé à 67,4 %, soit une progression de 2,6 points par rapport à l'année dernière. Et le taux du chômage a baissé de 1,5 point en un an pour s’établir à 3,4 %, soit le niveau le plus bas pour février.La part des sud-Coréens qui ne participent pas aux activités économiques a reculé de 41 200 en atteignant 16,8 millions, enregistrant ainsi une baisse pour le 12e mois d’affilée.