Séoul et les principaux membres de l’OMC condamnent l’invasion de l’Ukraine par la Russie

Photo : YONHAP News

Les principaux membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ont publié, hier, un communiqué condamnant l’invasion de l’Ukraine par la Russie.Dans ce document, les pays signataires ont appelé Moscou à arrêter immédiatement toutes les opérations militaires et à retirer son armée du territoire ukrainien. Ils ont également manifesté leur volonté de prendre les mesures nécessaires pour préserver leurs intérêts sécuritaires.Ces dispositifs peuvent inclure la suspension du traitement du pays le plus favorisé à l’égard des produits et des services provenant de la Russie ou la cessation d’autres obligations vis-à-vis de Moscou.Ces nations, dont la Corée du Sud, les Etats-Unis, celles de l’Union européenne, le Canada et le Japon, ont également exprimé leur détermination à ne pas intervenir dans les discussions au sujet de l’adhésion de la Biélorussie, qui a aidé cette invasion russe, à l’OMC.