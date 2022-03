Pyongyang semble avoir échoué à tirer un nouveau projectile

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a lancé un projectile présumé être un missile balistique intercontinental (ICBM) à 9h30 ce matin depuis Sunan dans les environs de Pyongyang, mais ce tir semble avoir échoué peu de temps après.L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a fait part de cette nouvelle aux journalistes, une demi-heure plus tard. Séoul et Washington analysent actuellement les détails en se basant sur les données du vol initial détectées. L’engin aurait explosé à une altitude inférieure à 20 km. Notons que la nouvelle tentative a eu lieu au même endroit que le 27 février et le 5 mars et qu’il s’agit de la 10e provocation de l’année.Le JCS a déclaré avoir capté les signes du lancement de ce matin à l’avance, et surveille attentivement une éventuelle nouvelle démarche.Quant au commandement indopacifique américain, il a directement dénoncé cette démonstration de force du royaume ermite. Il a déclaré dans un communiqué que Washington était en discussion étroite avec ses partenaires dont Séoul et Tokyo, avant d’inciter à éviter de provoquer davantage de l’instabilité. Et d’ajouter que cet acte ne constitue pas une menace directe pour les personnels, le territoire et les alliés des Etats-Unis mais qu’il restera tout de même attentif à la situation.Peu avant le JCS, la NHK, la radio-télévision publique japonaise, avait déjà annoncé que Pyongyang avait tiré un engin susceptible d’être un missile balistique.