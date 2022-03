Le gouvernement se réjouit d’une augmentation de l’emploi dans le privé

Photo : YONHAP News

Le gouvernement s’est félicité d’« un accroissement considérable du taux d’activité dans le secteur privé et d’une amélioration nette des emplois des jeunes et de qualité ».Le ministre des Finances en a fait part lors de la réunion des ministres liée à l’économie tenue ce matin à Séoul, en invoquant différents indices. Il a notamment souligné la hausse remarquable du nombre de nouveaux employés en février.Hong Nam-ki, qui est également le vice-Premier ministre de l’Economie, s’est réjoui du rôle principal du secteur privé, notamment la manufacture, et des services en ligne dont l’éducation, dans le développement de ces indices.En effet, la qualité de l’emploi s’est elle aussi perfectionnée comme en témoigne l’augmentation sensible des postes permanents et à temps plein.Enfin, l’exécutif s’est engagé à renforcer ses efforts politiques pour stimuler la création d'emplois dans le privé.