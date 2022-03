Washington fait pression sur Pyongyang à travers un exercice militaire massif

Photo : YONHAP News

Alors que plusieurs signes montrent qu’un nouveau test de missile balistique intercontinental (ICBM) de Pyongyang est imminent, Washington a exercé une pression militaire de grande envergure. Hier, la septième flotte des Etats-Unis qui couvre la zone de l’Asie du Nord-est a annoncé avoir organisé un entraînement aérien en mer Jaune qui sépare la péninsule coréenne et la Chine. Un message d’avertissement qui serait destiné non seulement à la Corée du Nord, mais aussi à l’empire du Milieu.Depuis le porte-avion à propulsion nucléaire USS Abraham Lincoln, ont décollé un avion furtif F-35C et un chasseur F/A 18F Super Hornet, ainsi qu’un avion de guet aérien Grumman E-2 Hawkeye.Les autorités américaines ont rendu publique une vidéo de cet exercice de façon inédite. Selon elles, cette démonstration a été menée dans l’espace aérien international afin de faire preuve de leur résolution et volonté à l’égard de l’alliance régionale. Elles ont ajouté que le tir d’ICBM du régime de Kim Jong-un violait de manière effrontée la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies.La péninsule coréenne a vu les avions de reconnaissance américains la survoler en série. Le RC-135S, capable de tracer le vol des missiles balistiques, a effectué sa mission au-dessus de la mer de l’Est hier, succédant au RC-135W qui détecte les signaux électriques.Sur terre, les GI’s, installés au Sud, ont réalisé une manœuvre liée au système de défense antimissile Patriot, également dévoilée au public.Du côté du royaume ermite, son ministère des Affaires étrangères a réitéré sa demande d'arrêter les politiques hostiles à son égard.