Christine Wormuth est réticente au déploiement d’armes nucléaires en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La secrétaire à l’armée de terre des Etats-Unis, Christine Wormuth, a manifesté sa position négative à un éventuel déploiement d’armes nucléaires en Corée du Sud pour se prémunir de la menace nucléaire nord-coréenne.La haute gradée américaine en a fait part lors d’un colloque organisé hier à l’institut Hudson en soulignant dans le même temps que les USA disposaient d’une plateforme permettant de donner confiance à son allié sud-coréen en matière de dissuasion. Et d’ajouter que Washington hésitait à apporter des armes nucléaires dans la péninsule coréenne. Wormuth a alors rappelé qu’un cadre de discussions avec la Corée du Sud et le Japon a été mis en place pour discuter de ce genre de dossier.Séoul et Washington avaient créé un canal de consultation stratégique sur cette capacité de dissuasion, mais ce dispositif n’a pas pleinement fonctionné sous l’administration Trump. Sa relance est l’une des promesses électorales du président élu Yoon Suk-yeol.