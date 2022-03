Le taux d’emploi atteint 60,6 %

Photo : YONHAP News

Le nombre d’employés a grimpé de plus de 1,03 million en février, enregistrant une envolée de plus de 1 million pour le deuxième mois consécutif. Selon les données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), cette embellie s’expliquerait notamment par l’augmentation des exportations et le programme d’emploi du gouvernement. Grâce à cette tendance, le taux d’emploi a atteint 60,6 % le mois dernier, soit le plus haut niveau pour février.Dans le détail. Tout d’abord, l’effet de base, comme en février 2021, a eu un impact prépondérant. En effet, peu d’individus ont trouvé un travail en raison de la flambée du COVID-19. Ce chiffre avait alors reculé de plus de 470 000.A cela s’ajoute les programmes du gouvernement visant à créer des emplois dans le secteur public, y compris pour la prévention de la crise sanitaire. En effet, cette fois-ci, plus de 310 000 postes ont été mis en place dans les secteurs de la santé et de la protection publique. Et ce chiffre a également affiché une hausse considérable dans les domaines de l’informatique, de l’entrepôt et des transports. Même constat dans l’hôtellerie et la restauration où plus de 50 000 personnes ont trouvé du travail.Cependant, la part des individus qui ont trouvé un emploi dans le commerce a reculé de plus de 40 000 et celle des travailleurs journaliers de plus de 150 000.Enfin, le gouvernement estime que la situation de l’emploi poursuit son amélioration, excepté l’effet de base. Mais comme les secteurs frappés par la pandémie continuent d’éprouver de grandes difficultés, il s’est engagé à exécuter plus de 90 % de la rallonge budgétaire avant la fin du mois.