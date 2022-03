Le sort du ministère de l’Egalité des sexes et de la Famille au cœur des polémiques

Photo : YONHAP News

L’abolition du ministère de l’Egalité des sexes et de la Famille, un des engagements du président élu Yoon Suk-yeol, fait couler beaucoup d’encre.Ce ministère a vu le jour en janvier 2001 sous le gouvernement de Kim Dae-jung. L’objectif était de promouvoir le statut des femmes dans la société sud-coréenne. Au fur et à mesure des changements d’administration, il s’est vu ajouter ou retirer les tâches concernant les adolescents et la famille. C’est au printemps 2010 que la structure a pris sa forme actuelle.En effet, ce n’est pas la première fois que cet organisme d’Etat est menacé d’être supprimé.En 2008, Lee Myung-bak, qui avait fait la même promesse électorale que Yoon, a été élu chef de l’Etat. Pourtant, face à la vive opposition, il s’est contenté de réduire les fonctions du ministère. Or, son rôle et son statut limités étaient toujours pointés du doigt.Cette année, ce dernier s’est vu attribuer une enveloppe budgétaire de 1 465 milliards de wons, soit près d’un milliard d’euros. Il s’agit de la somme la moins élevée parmi les 18 ministères. Cela représente 0,24 % du budget de l’exécutif.Quand on y voit de plus près, les actions de ce ministère se focalisent davantage sur le bien-être de la famille et des adolescents, auquel 80 % du montant sont consacrés. Les projets liés aux femmes et à l’égalité des sexes en pèsent seulement 7 %. La plus grande partie est destinée au soutien des familles monoparentales et à la prise en charge des enfants.Qui plus est, le ministère de l’Egalité des sexes et de la Famille se trouvait récemment au cœur de polémiques en adoptant une attitude imprudente, comme lors du sandale de harcèlement sexuel des anciens maires de Séoul et de Busan en 2020. Lee Jung-ok, la ministre de l’époque, avait qualifié cette affaire d’être une occasion d’apprendre aux citoyens la sensibilité des genres.Les experts sont nombreux à partager la nécessité du remaniement de cette entité. Néanmoins, l’opinion est drastiquement divisée sur l’orientation à prendre.