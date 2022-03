Comité de transition : des officiels sous l’administration Lee Myung-bak sont choisis

Photo : YONHAP News

Le futur chef de l’Etat accélère la composition de son comité de transition. Yoon Suk-yeol a choisi notamment des personnalités ayant travaillé pour l’administration Lee Myung-bak, dans la diplomatie.Kim Sung-han, l’ancien vice-ministre des Affaires étrangères, en a justement pris les rênes. Il souligne l’alliance entre Séoul et Washington comme le principal axe de la politique. Kim Tae-hyo qui a occupé la poste de conseiller présidentiel pour la stratégie de la sécurité nationale rejoindra également l’équipe. Partisan d’une ligne dure sur Pyongyang, il est actuellement en procès pour son implication dans la manipulation de l'opinion publique via des commentaires sur Internet.Le groupe dédié à l’économie sera quant à lui dirigé par Choi Sang-mok, l’ex-vice-ministre de l'Economie et des Finances, tandis que celui des affaires politiques, juridiques et administratives aura à sa tête Lee Yong-ho, député du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la future formation gouvernementale du pays.Bon nombre d’anciens officiels ou d’universitaires se joindront à eux pour composer probablement le prochain gouvernement.