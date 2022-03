Photo : YONHAP News

La partie sud de la péninsule a été majoritairement ensoleillée avant l’apparition d’un brouillard opaque sur le littoral de la mer Jaune. Dans ces zones brumeuses, la visibilité est actuellement faible, limitée à 200 mètres. Par ailleurs, des nuages survolent également la côte sud.Le mercure a été encore plus élevé qu’hier et le différentiel de température s’est creusé davantage. En effet, encore légèrement fraîches dans la matinée, les valeurs se sont ensuite envolées : 16°C à Séoul, 19°C à Busan, 20°C à Daejeon et jusqu’à 23°C à Daegu, la maximale. Un vent chaud a même été ressenti dans certaines régions du sud.