Grammy Awards : BTS invité pour la 3e année de suite

Photo : YONHAP News

Le boys band sud-coréen BTS se produira aux Grammy Awards pour la troisième année consécutive.L'Académie nationale des arts et des sciences, organisatrice de cette cérémonie de remise de prix, une des plus prestigieuses des Etats-Unis, a récemment annoncé la liste des artistes invités à la 64e édition. En dehors du groupe de la k-pop, Olivia Rodrigo, Billie Eilish et Lil Nas X monteront sur scène.Il y a deux ans, le septuor dirigé par RM a livré une prestation en collaboration avec le rappeur Lil Nas X. L’année dernière, il a présenté son célèbre tube « Dynamite ».Lors de cette édition, BTS est en lice pour le prix Best Pop Duo/Group Performance.L’événement aura lieu le 3 avril prochain au MGM Grand Garden Arena à Las Vegas. Il sera diffusé en direct sur la chaîne américaine CBS.