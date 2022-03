Asean : Hyundai Motor ouvre sa première usine en Indonésie

Photo : YONHAP News

Le constructeur automobile sud-coréen Hyundai Motor a inauguré sa première usine en Indonésie. A partir de ce nouveau hub, il souhaite conquérir davantage le marché automobile dans la région de l'Asean, l'Association des pays d’Asie du Sud-est.La cérémonie d'inauguration a eu lieu hier au complexe industriel de Deltamas, près de Jakarta, en présence du président indonésien Joko Widodo et du président de Hyundai Motor Jung Eui-sun.Construite sur une superficie de 770 000 m², l'exploitation indonésienne, dans laquelle ont été injectés 1,55 milliard de dollars, produira 150 000 engins cette année. Sa capacité atteindra prochainement 250 000 unités par an.Actuellement le Japon représente plus de 70 % du marché des constructeurs automobiles de l’Asean, dont Hyundai espère augmenter sa part avec son nouveau centre de conception.La nouvelle usine fabriquera le modèle électrique Ioniq 5, qui servira d'ailleurs de véhicule officiel avec la version électrifiée de G80, lors du sommet du G20 prévu en novembre à Bali.Jakarta mène des mesures fiscales incitatives pour booster le secteur des voitures électriques, en exemptant les droits douaniers imposés sur les pièces importées de ces dernières et la taxe sur les produits de luxe.De son côté, Hyundai Motor collabore avec LG Energy Solution pour construire une manufacture de cellules de batteries dans ce pays d'Asie du Sud-est.