Séoul estime que la hausse des taux directeurs américains a un impact limité

Photo : YONHAP News

Comme attendu, la Réserve fédérale américaine (Fed) a relevé hier d’un quart de point ses taux directeurs, et ce pour la première fois depuis décembre 2018. Mais, le gouvernement de Séoul estime que son impact sur le marché financier local est limité. C’est en tout cas ce qu’a affirmé le vice-ministre de l’Economie et des Finances lors d’une nouvelle réunion macroéconomique, tenue ce matin.Selon Lee Eog-weon, la décision de la Banque centrale américaine a déjà été anticipée et reflète aussi les attentes concernant les négociations russo-ukrainiennes qui se poursuivent. Les marchés financiers internationaux restent donc calmes, au point que la nuit dernière, les Bourses mondiales et le taux d’intérêt se sont envolés, à l’inverse du dollar américain qui s’est affaibli.Le haut fonctionnaire a cependant ajouté qu’il était difficile d’exclure le possible risque de manque de liquidités à l’échelle mondiale en cas de défaut de paiement de la Russie.Afin de faire face à une telle éventualité, le gouvernement envisage de prendre plusieurs mesures préventives. Il s’agit notamment de scruter de très près la situation des stocks en devises étrangères dans le pays et d’attirer les investissements en dollars des étrangers, et ce en étroite coopération avec la Banque de Corée (BOK).