Entretien téléphonique entre les vice-ministres des Affaires étrangères sud-coréen et américain

Photo : KBS News

Le second vice-ministre des Affaires étrangères Choi Jong-moon s’est entretenu hier au téléphone avec le secrétaire d’Etat adjoint américain, chargé des affaires économiques et de l'énergie, Jose Fernandez. Les sanctions des Etats-Unis contre la Russie et le « cadre économique de l’Indopacifique » (IPEF) ont été au cœur de leurs discussions.Le diplomate sud-coréen a alors fait part des efforts de Séoul concernant les mesures punitives imposées à Moscou. Des efforts salués par son homologue américain.A propos de l’IPEF, Choi a annoncé que le gouvernement de son pays était favorable à l’initiative de l’administration américaine et qu’il tiendrait cette dernière bientôt au courant de sa position officielle à cet égard.Pour rappel, Joe Biden l’avait proposée en octobre dernier lors du sommet virtuel de l’Asie orientale, en précisant alors qu’il souhaitait lancer ce dispositif début 2022. Cette stratégie indopacifique de Washington vise à promouvoir la coopération entre les pays de cette région, en particulier en matière de commerce libre et équitable, d’économie numérique, d’infrastructures ou encore de politique de transition énergétique.Pour sa part, Fernandez a fait valoir les programmes concrets de son pays et espéré coopérer avec la Corée du Sud.Les deux parties ont également décidé de tenir cet automne la septième édition de leur Conseil économique de haut niveau (SED).