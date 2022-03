Le Premier ministre s’envole pour la Turquie

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre sud-coréen débute aujourd'hui sa tournée de cinq jours en Turquie et au Qatar, la première visite à l'étranger depuis son investiture.Kim Boo-kyum se rendra d'abord en Turquie. C’est une première en neuf ans qu’un chef du gouvernement sud-coréen se rend dans ce pays. Objectif de son déplacement qui va durer jusqu'au 19 mars, renforcer la coopération bilatérale dans les infrastructures à l'occasion de l'inauguration du Pont du détroit des Dardanelles.En effet, les entreprises sud-coréennes, DL E&C et SK Ecoplant, ont participé à construire ce viaduc, dont la longueur atteint 3 363m. Il s'agit d'un projet conçu à l'occasion du centenaire de la fondation de la République de Turquie, qui sera célébré l'an prochain.Kim s'entretiendra avec le vice-président Fuat Oktay et prendra part à une réunion d’hommes d'affaires, afin de relever d'un cran la collaboration économique entre les deux pays.Les 19 et 20 mars, le chef du gouvernement sera au Qatar pour s'entretenir avec son homologue Khaled ben Khalifa ben Abdelaziz Al Thani. Les discussions porteront sur la coopération énergétique, Doha étant le premier fournisseur de gaz naturel liquéfié (GNL) du pays du Matin clair.Le premier ministre sud-coréen profitera aussi de cette visite pour se rendre au chantier du site de production de GNL au nord du territoire, dirigé par Samsung C&T.Le pays du Moyen-Orient est le 6e marché du secteur de la construction pour la Corée du Sud, avec 5,8 milliards de dollars de contrats cumulés durant ces cinq dernières années.Kim Book-kyum doit regagner Séoul le 21 mars prochain.