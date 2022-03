Yoon Suk-yeol au téléphone avec le Premier ministre australien

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol continue à échanger par téléphone avec les chefs d’Etat ou de gouvernement étrangers. Hier, il s’est entretenu avec le Premier ministre australien Scott Morrison, a annoncé sa porte-parole. Il s’agit de sa quatrième conversation du genre, après celles avec Joe Biden, Fumio Kishida et Boris Johnson.Lors de sa discussion avec le dirigeant australien, le président élu a souhaité concrétiser la coopération substantielle avec Canberra dans divers domaines. Il a alors évoqué le fait que les deux pays sont des partenaires qui partagent les valeurs de la démocratie libre et de l’économie de marché. Avant de rappeler que le pays d’Océanie avait envoyé pas moins de 17 000 soldats lors de la guerre de Corée.Par ailleurs, les deux hommes ont également affiché leur convergence de vue sur la nécessité de renforcer davantage les relations entre leurs nations, portées au niveau du partenariat stratégique et global l’an dernier à l’occasion de leur 60e anniversaire. Avec pour vision l’élargissement de la collaboration bilatérale en matière de neutralité carbone, d’aérospatiale et d’approvisionnement en matières premières.De son côté, le chef du gouvernement australien a affirmé que la liberté et la stabilité dans la péninsule ne pouvaient pas être négociées. Une remarque soutenue par celui qui succédera à Moon Jae-in.