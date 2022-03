COVID-19 : record de contaminations et de décès quotidiens

Photo : YONHAP News

Record d’infections au COVID-19. Ces dernières 24 heures, un total de 621 328 personnes ont été testées positives, soit une progression de plus de 220 000 cas sur une journée. Il s’agit du bond le plus important depuis le début de l’épidémie.Si le chiffre est aussi élevé, c’est parce que des antigéniques positifs omis hier ont été comptabilisés aujourd’hui. Quoi qu’il en soit, ces infections supplémentaires dépassent largement les anticipations des autorités sanitaires. Celles-ci avaient estimé que le pic sera atteint avec une moyenne hebdomadaire d’à peu près 370 000 individus.Cette flambée inattendue peut être attribuée notamment à un possible allégement des contraintes sanitaires, évoqué par le gouvernement et à la propagation du variant Omicron.Le taux d'occupation des lits d'hôpitaux réservés aux malades atteints du coronavirus flirte avec le point de saturation. Ceux de soins intensifs sont occupés à 65,6 % à travers le pays. Le chiffre est de 78,6 % pour les patients moins critiques. Si l'indicateur global est supérieur à 75 %, il peut représenter un niveau dangereux. En cas d'envolée à 80 %, un état de saturation sera observé.En ce qui concerne le nombre de décès, il a augmenté de 429 en un jour. Du jamais-vu. Et celui de patients victimes de formes graves s’est établi à 1 159. De l’avis des experts, s’il atteint entre 1 800 et 2 000, l’effondrement du système médical peut être redouté.Sur fond de crainte, le gouvernement envisage de rendre demain sa décision de desserrer ou non l’étau sanitaire à partir de lundi prochain, les mesures actuellement en vigueur arrivant à échéance ce dimanche.