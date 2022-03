Choix difficile pour le nouveau siège de la présidence de la République

Photo : KBS News

Yoon Suk-yeol persiste à propos du siège de la présidence de la République, installé actuellement à la Cheongwadae. Durant sa campagne électorale, il a promis de le transférer ailleurs. Et son équipe s’emploie à chercher l’endroit idéal pour abriter le nouveau centre névralgique du pouvoir.Cela dit, cette prise de décision n’est pas si facile. Dans un premier temps, le complexe ministériel situé tout près de la Maison bleue, à Gwanghwamun, avait été privilégié. Et maintenant, l’immeuble des bureaux du ministère de la Défense, près de l’ancienne base militaire américaine de Yongsan, est cité. La raison : cette enceinte pose moins de problèmes de garde et de sécurité et dispose d’un bunker souterrain.Quelques inconvénients apparaissent cependant. Si un chef de l’Etat s’y installe, il sera difficile de rester en contact avec ses concitoyens, comme le souhaitait le président élu. De plus, celui-ci doit travailler, éloigné des fonctionnaires du complexe ministériel de Gwanghwamun. Et il doit occuper l’une des résidences officielles destinées aux ministres dans le même quartier de Yongsan. Cela risquerait alors de provoquer des embouteillages dans les environs en raison du contrôle de la circulation effectué lors des déplacements présidentiels.Le secrétaire général de Yoon reconnaît ces problèmes et affirme la nécessité d’étudier désormais plusieurs autres sites candidats.