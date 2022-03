Victor Cha : Yoon Suk-yeol affichera sa fermeté face à Pyongyang

Photo : YONHAP News

La prochaine administration sud-coréenne mènera une politique plus ferme que sa prédécesseure vis-à-vis de la Corée du Nord et celle-ci multipliera ses provocations militaires comme les essais balistiques. C’est ce qu’a estimé Victor Cha, titulaire de la Chaire coréenne au Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS), un cercle de réflexion basé à Washington.Lors d’un colloque organisé aujourd’hui en ligne par un institut de recherche sud-coréen, le chercheur a précisé que Yoon Suk-yeol tenterait de complètement dénucléariser le pays communiste et que ce raidissement pousserait ce dernier à accroître sa pression sur son voisin du Sud.A propos de l’alliance Séoul-Washington, Cha a prévu qu’elle deviendrait plus solide. Pour lui, le nouveau chef de l’Etat sud-coréen appliquera l’accord intervenu lors du sommet entre Moon Jae-in et Joe Biden en mai dernier et cherchera également la coopération avec les Etats-Unis dans divers secteurs, à commencer par celui des réacteurs nucléaires civils.Enfin, le chercheur a également commenté la volonté de Yoon de rétablir les relations avec le Japon, refroidies pendant les cinq années de mandat de Moon. Selon lui, la classe politique américaine l’accueille favorablement et leur amélioration dépendra du règlement du contentieux historique entre les deux voisins et du calendrier politique de l’Archipel.