Les sud-Coréens se marient de moins en moins

Photo : KBS News

193 000 mariages ont été enregistrés l’an dernier en Corée du Sud, soit le niveau le plus bas depuis la mise en place de ces données. A en croire l’Institut national des statistiques de Corée (Kostat), il s'agit d'une diminution de plus de 20 000 couples qu'en 2020, l'année du plus grand recul en 49 ans.Ce chiffre est tombé pour la première fois sous la barre des 300 000 en 2016, avant de s'établir en dessous des 200 000 seulement cinq ans plus tard.Ce ralentissement s'expliquerait d'abord par le vieillissement démographique. En effet, les personnes âgées de 30 à 39 ans, le plus grand âge nubile, ne cessent de décroître. A cela s'ajoute le changement des mœurs liées au mariage.De plus, la situation financière fragile tout comme le COVID-19 ont également joué en défaveur des unions mixtes. Les mesures sanitaires renforcées en raison de la pandémie ont grandement réduit l'entrée des étrangers sur le territoire. Cela a alors contribué à accentuer le déclin du nombre de ces mariages, qui a chuté de 14 %.Selon le Kostat, cette tendance baissière risque de provoquer le fléchissement de la natalité. Pour information, en Corée du Sud, les naissances ont plus souvent lieu après les noces.Quant à l'âge du premier mariage, il a atteint 33,4 ans chez les hommes et 31,1 ans chez les femmes, soit respectivement 0,1 et 0,3 an plus tard en glissement annuel.Par ailleurs, le nombre de divorces a reculé de 4,5 % en 12 mois, soit une baisse pour la deuxième année consécutive. Mais ce rétrécissement serait dû à la diminution des mariages, d'une part, et au prolongement juridique ou administratif entraîné par le nouveau coronavirus, d'autre part. A noter que seul le taux de divorce chez les plus de 60 ans a augmenté.