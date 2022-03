Le festival KCON redémarre en Corée du Sud, au Japon et aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Le festival de k-pop KCON se tiendra pour la première fois depuis deux ans, en Corée du Sud, au Japon et aux Etats-Unis. Suspendu en raison du COVID, sa dernière édition en présentiel remonte à septembre 2019.L’entreprise de divertissement CJ ENM a fait savoir aujourd'hui que le « KCON 2022 Premiere », une sorte de concert précurseur, sera organisé en mai successivement à Séoul, à Tokyo et à Chicago. Avant d'ajouter que le « KCON 2022 » aura lieu en août à Los Angeles, et en octobre à Tokyo.D'après CJ ENM, l'événement de cette année reflétera l'évolution des modes d'appropriation de la culture chez les jeunes, en particulier la génération Z. Par ailleurs, les programmes seront adaptés à chaque région.Selon Kim Dong-hyun, directeur des contenus musicaux de l'entreprise sud-coréenne, le festival sera hybride, c’est-à-dire en présentiel et en distanciel, pour réunir davantage d’adeptes de la k-pop, sans contrainte de temps ni d'espace.Organisé depuis 2012, ce rendez-vous culturel a réuni jusqu'ici plus de 1,1 million de fans de neuf villes dispersées en Amérique, en Europe et en Moyen-Orient.Ces deux dernières années, en pleine crise sanitaire, « KCON:TACT », la version en ligne, a été programmée à cinq reprises et a rassemblé 22,45 millions de spectateurs.