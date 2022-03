Photo : YONHAP News

La journée a été assez morose avec un temps assez nuageux et pluvieux, ainsi qu’une une baisse considérable du mercure. Ce matin, alors qu’au sud, le ciel était très couvert, les régions centrales et quelques une au nord ont eu le droit à des averses. La région métropolitaine a été la plus épargnée.Les températures matinales ont de nouveau dépassé les 5°C sur la majorité du territoire. En revanche, elles ont grandement chuté dans l’après-midi, avec notamment une baisse de plus de 10°C dans les régions du sud. Il a alors fait une moyenne de 11°C sur la moitié nord. Les valeurs au sud ont été beaucoup plus hétérogènes : 7°C à Daegu, 10°C à Busan, ou encore 15°C sur l’île méridionale de Jeju, entre autres.