Appel téléphonique entre Yoon Suk-yeol et Narendra Modi

Photo : YONHAP News

Le président élu de la République de Corée et le Premier ministre indien ont échangé par téléphone hier. L’occasion pour Yoon Suk-yeol et Narendra Modi de s’accorder pour renforcer les liens entre leurs pays.Yoon a souhaité pouvoir « approfondir et développer » davantage les relations de « partenariat stratégique spécial » et la coopération économique entre Séoul et New Delhi. Pour lui, le potentiel de croissance du pays d’Asie du Sud, son marché gigantesque et sa main-d’œuvre abondante offrent d’immenses possibilités en ce sens.En retour, Modi a affirmé que le partenariat avec la Corée du Sud était d’autant plus important que le risque géopolitique s’accroît, avant d’exprimer son souhait de voir l’amitié entre les deux nations s’enrichir durant le quinquennat du prochain chef de l’Etat sud-coréen.Les deux hommes se sont aussi engagés à élargir la collaboration dans les domaines de la lutte contre le changement climatique, de l’économie verte et des technologies de pointe.