COVID-19 : la jauge des rassemblements privés augmentée à 8 personnes dès lundi prochain

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a recensé 407 017 infectés supplémentaires au COVID-19 en 24 heures après avoir enregistré hier un record historique dépassant les 600 000 nouveaux cas quotidiens.Par ailleurs, 301 nouveaux décès sont à déplorer contre 429 hier. Quant au nombre de malades victimes de formes graves, il s’établit à 1 049, soit une baisse de 110 en un jour.Malgré ce contexte, le gouvernement a décidé d’alléger la restriction des rassemblements privés : la jauge passe de six à huit personnes. Et cette nouvelle mesure sera appliquée à partir de lundi prochain jusqu’au 30 avril.Cependant, l’exécutif a préféré maintenir les horaires d’ouverture fixés actuellement à 23h pour les établissements à haute fréquentation, tels que les cafés et les restaurants, entre autres.Le ministre de la Santé publique et du Bien-être, a annoncé ce matin une telle décision à l’issue d’une réunion du siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ).Selon Kwon Deok-cheol, le moment était venu de revoir le dispositif sanitaire de distanciation sociale qui était valable au cours des deux dernières semaines, mais la situation actuelle était trop inquiétante pour alléger sensiblement les mesures actuelles. Le gouvernement a dû prendre en compte la propagation fulgurante du variant Omicron, la surcharge des systèmes de santé et l’incertitude grandissante sur le pic de contamination.Le ministre a souligné que l’exécutif a finalement décidé, après un vif débat, de n’apporter un petit ajustement qu’à la jauge des rassemblements privés afin d’atténuer la grande souffrance endurée par les petits commerçants et les micro-entrepreneurs et l’inconvénient rencontré par les habitants dans leur vie quotidienne.