Le Conseil de sécurité nationale de la Cheongwadae discute du dossier balistique nord-coréen

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité nationale (NSC) de la Maison bleue s’est de nouveau réuni hier. Les récents tirs de missiles nord-coréens ont été au cœur des discussions.Les membres de son comité permanent ont alors préconisé de préserver une solide préparation face à la démonstration de force de Pyongyang, en s’appuyant sur les capacités renforcées de l’armée à répondre à la menace balistique du pays communiste et sur l’alliance avec Washington. Dans le même temps, ils se sont engagés à prendre des mesures nécessaires en étroite communication avec la communauté internationale, en particulier avec les Etats-Unis.Les participants en ont profité pour faire le point sur la situation en Ukraine, sur l’aide à accorder à Kyiv, sur la position de Séoul à l’égard des sanctions internationales contre la Russie qui l’a attaquée. Sans oublier la chaîne d'approvisionnement énergétique et les risques pour le marché financier. Il a alors été décidé d’observer de près tous les éventuels changements en vue de minimiser les potentielles pertes des entreprises et du peuple sud-coréens.Par ailleurs, la récupération des bases militaires américaines s’est aussi invitée dans les échanges. Il s’agissait de se concerter plus étroitement avec les USA pour obtenir la restitution notamment des terrains du site de Yongsan à Séoul d’ici juin, pour commencer à y aménager un grand parc.Enfin, les participants se sont aussi accordés à éviter un vide diplomatique et sécuritaire pendant la période de transition de la nouvelle administration au pouvoir.