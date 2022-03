Samsung Electronics remporte son procès sur la vente interdite de ses smartphones en Russie

Photo : YONHAP News

La cour d’appel russe a donné gain de cause à Samsung Electronics en annulant le jugement en première instance qui lui avait interdit de vendre certains modèles de ses smartphones en Russie. Cette nouvelle a été rapportée hier par plusieurs médias étrangers.Selon la presse étrangère comme l’agence Reuters, l’équipe d’avocats de Samsung Electronics a révélé cette victoire juridique signifiant que le géant sud-coréen est libre de vendre son produit phare conformément à la loi russe. En juillet 2021, la société suisse SQWIN SA a porté plainte contre celle du pays du Matin clair devant le tribunal de Russie en l’accusant d’avoir enfreint son brevet avec Samsung Pay, un système de paiement embarqué sur la plupart des téléphones portables de la firme sud-coréenne.La même année, en octobre, le Tribunal a donné gain de cause à la partie plaignante. Dans la foulée, les ventes de 61 modèles allant du Galaxy J5, commercialisé en octobre 2017 jusqu’au Galaxy Z Flip, le dernier prototype en date à l’époque ont été interdites.Le mois suivant, Samsung Electronics et sa branche juridique locale « Samsung Electronics Rus Company » ont fait appel pour contester le jugement en question.Selon Natalia Gulyaeva, l’avocate représentant le géant de l’électronique sud-coréen, Samsung Electronics est entièrement satisfait de ce verdict en appel car ses arguments ont été attentivement pris en compte avant d’être acceptés.