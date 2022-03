Moody’s abaisse sa prévision de croissance sud-coréenne pour 2022 et 2023

Photo : YONHAP News

L’agence de notation financière Moody’s estime que l’invasion russe en Ukraine pénalisera également l’économie sud-coréenne. Du coup, elle a revu à la baisse sa prévision de croissance pour le pays du Matin clair.Dans un rapport sur les perspectives macroéconomiques mondiales, publié hier, l’organisme américain a prévu que cette année, son PIB réel devrait progresser de 2,7 %, soit 0,3 point de moins qu’attendu il y a un mois.De plus, elle a abaissé son pronostic, de 4,3 % à 3,6 %, pour l’ensemble des Etats du G20, et de 2 % à -7 % pour la Russie.Selon Moody’s, l’attaque de Moscou contre le pays d’Europe a considérablement chamboulé l’environnement de l’économie mondiale via les trois principaux risques collatéraux. Il s’agit notamment du manque d’offres qui provoque la flambée des prix des matières premières et du coût de production, ainsi que l’inflation.La Corée du Sud et le Japon, eux, seront confrontés à d’autres problèmes d’approvisionnement. Ils auront du mal à se procurer, en particulier, les puces électroniques à base de semi-conducteurs et par conséquent à fabriquer les produits de pointe les utilisant. Et leur croissance peut être menacée par l’envol des cours du pétrole brut, dont les deux pays sont entièrement dépendants des importations.L’agence a également affiché son pessimisme sur la croissance sud-coréenne l’année prochaine. Effectivement, elle table désormais sur un bond de 2,6 %, contre 2,7 % auparavant.