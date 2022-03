Séoul prévoit la création de zones anti-alcool

Photo : YONHAP News

La Ville de Séoul a annoncé, hier, son projet d’interdire la consommation d’alcool dans l’espace public.La municipalité prépare un fondement juridique nécessaire pour sa nouvelle initiative. Plus concrètement, elle prévoit de réviser son « arrêté municipal visant à promouvoir la culture saine de consommation d’alcool » de manière à y ajouter « la désignation de zones d’interdiction de consommation d’alcool ».Le texte actuel donne la possibilité de déterminer « les zones propres de consommation d’alcool ». Mais il ne permet pas de l'interdire en soi mais seulement de punir les auteurs de nuisances telles que le tapage sonore ou l’odeur infecte en buvant des boissons alcoolisées. Son inefficacité a alors été critiquée.Une fois l’arrêté révisé, le maire de la capitale aura le pouvoir de classer les bâtiments et les jardins publics, les environs des fleuves et des rivières, les transports en commun, les installations de jeux ou d’activités pour les enfants ou adolescents, entre autres, comme des périmètres anti-alcool.Par ailleurs, il sera possible de fixer les horaires pour lever une telle restriction dans une zone d’interdiction ou d’imposer une mesure seulement sur une partie de l’espace si celui-ci est trop large pour en assurer la gestion, comme c’est le cas pour les rives du fleuve Han.Tout contrevenant sera passible d’une amende de 100 000 wons, soit 74 euros.La Ville de Séoul devrait publier une annonce préalable à la légifération vers le 24 mars. Et le texte devrait être adopté par la nouvelle municipalité qui sera composée suite aux élections régionales du 1er juin prochain.