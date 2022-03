Photo : YONHAP News

L’ambassade de Corée du Sud en Ukraine avait dû quitter Kyiv, la capitale, pour des raisons de sécurité après l’offensive russe. Depuis, elle a ouvert trois bureaux provisoires : un à Lviv et à Chernivtsi dans le pays en guerre, et le dernier en Roumanie, pour aider ses ressortissants.Or, le bureau à Lviv n’est plus opérationnel, l’armée russe intensifiant également sa pression sur cette ville située dans l’ouest ukrainien. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a annoncé hier que tout le personnel de cette structure serait déplacé dans un pays voisin, avec les expatriés souhaitant partir.A noter que l’ambassadeur Kim Hyung-tae se trouve actuellement à Chernivtsi.