Le comité de transition de Yoon Suk-yeol est officiellement lancé

Photo : YONHAP News

Le président élu Yoon Suk-yeol a achevé la composition de son comité de transition chargé de préparer le passage au pouvoir de sa future administration d’ici son investiture, prévue le 10 mai.L’équipe de Yoon a mis en avant l’expertise comme le mot-clé des nominations de cette organisation. Quel est leur profil type ?L’âge moyen s’élève à 57,6 ans. Parmi les 24 membres du comité de transition, 13 d'entre eux sont diplômées de l’université nationale de Séoul à l’instar du prochain chef de l’Etat. Sans oublier la prépondérance masculine à 80 %, à savoir 20 hommes pour quatre femmes.Le comité ne compte aucun jeune âgé de moins de 40 ans, alors que Yoon Suk-yeol s’était ingénié pour séduire les 20-39 ans durant sa campagne électorale. Le comité a intégré 12 professeurs d’université, soit le métier arrivant en tête, et ensuite six députés en exercice.Son lancement officiel a eu lieu ce matin en organisant la cérémonie d’inauguration de sa plaque. Lors de sa première réunion, le futur numéro un a mis l’accent sur le peuple. Il a souhaité que son comité soit toujours à l’écoute des sud-Coréens et résolve les problèmes à la hauteur des attentes de la population. Et d’ajouter que les citoyens et l’intérêt national doivent primés sur tous les critères pour la gestion des affaires de l’Etat.Par ailleurs, Yoon Suk-yeol n’a pas manqué d’évoquer la grande vague de contamination du COVID-19. Il a demandé à son équipe de se pencher en priorité sur les moyens d’une indemnisation rapide des petits commerçants et des microentreprises ainsi que sur les dossiers sanitaires et médicaux.Cet après-midi, le président élu a rencontré l’ancien secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon pour lui demander des conseils notamment concernant l’invasion russe en Ukraine et le changement climatique.Lors de cet entretien, Ban a d’abord félicité Yoon de sa victoire à la présidentielle. Ensuite, il lui a déclaré qu’il était plus que jamais impératif de renforcer l’alliance Séoul-Washington. Il a aussi mis l’accent sur l’importance pour la nation de compter sur ses propres forces pour assurer la sécurité nationale dans le contexte où la situation géopolitique annonce une nouvelle ère de la guerre froide.L’ancien patron de l’Onu a également appelé le président élu à améliorer les relations coréano-japonaises. Sans oublier de souligner la nécessité de réaliser la neutralité carbone d'ici 2050 en coopération avec la communauté internationale.Ensuite, Yoon visitera deux sites candidats pour transférer le siège de la présidence de la République, à savoir le bâtiment public du ministère des Affaires étrangères situé à Gwanghwamun et celui du ministère de la Défense à Yongsan.