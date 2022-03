Tomas Quintana appelle Pékin et Moscou à ne pas rapatrier les réfugiés nord-coréens

Photo : YONHAP News

Tomas Ojea Quintana doit présenter lundi prochain au Conseil des droits de l’Homme des Nations unies un dernier rapport avant la fin de son mandat de six ans, prévue en août.Le rapporteur spécial de l’organisation internationale sur les droits fondamentaux en Corée du Nord y demande aux membres de l’Onu, notamment la Chine et la Russie, de respecter le principe de non-refoulement. Il a ainsi appelé ces deux Etats à ne pas renvoyer chez eux les transfuges nord-coréens présents sur leur territoire. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui Radio Free Asia (RFA).Selon la radio américaine, le diplomate onusien a précisé dans le document que si ces nord-Coréens étaient rapatriés de force, ils risqueraient d’être victimes de graves violations des droits humains. A l’en croire, quelque 1 500 personnes seraient actuellement détenues dans l’empire du Milieu, qui les considère comme des immigrés illégaux, et non des réfugiés. La Chine compte les renvoyer au Nord en cas de réouverture de la frontière sino-nord-coréenne.L’expert de l’Onu a indiqué qu’il manquait une volonté politique de la part de la communauté internationale et des membres des Nations unies pour régler la question des droits fondamentaux dans le nord de la péninsule. Il a alors fustigé leur approche, selon laquelle ce dossier peut être tranché à la fin des négociations nucléaires et après l’instauration de la confiance.