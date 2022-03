Moon Jae-in souhaite avoir rapidement son premier tête-à-tête avec Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

Le président sortant Moon Jae-in a estimé qu’il devrait s’entretenir sans formalité et à cœur ouvert avec son successeur Yoon Suk-yeol dans les plus brefs délais, ce en signe de respect de ses concitoyens. C’est ce qu’a fait savoir aujourd’hui la porte-parole de la Cheongwadae, Park Kyung-mee.La Maison bleue a ainsi présenté sa première position officielle sur cette rencontre tant attendue avant-hier, mais reportée seulement quatre heures avant ce rendez-vous sous forme de déjeuner.A en croire Park, le chef de l’Etat a souligné le caractère facultatif de coordonner quoi que ce soit, et a rappelé que la Cheongwadae laisserait toujours ses portes ouvertes.Le président Moon semble faire allusion aux rumeurs qui vont bon train sur l’ajournement de la rencontre en question. Selon elles, le conflit entre Moon et Yoon aurait refait surface notamment concernant l’ancien président Lee Myung-bak, condamné en 2020 à 17 ans de prison pour corruption. La prochaine désignation pour les postes-clés de certains établissements publics aurait également été un sujet de discorde.Par ailleurs, la porte-parole du palais présidentiel a précisé que Moon a ordonné à son cabinet de ne pas s’exprimer personnellement sur le programme de la politique du président élu. Ce rappel à l’ordre semble viser l’un de ses conseillers. Ce dernier avait publié sur les réseaux sociaux un commentaire controversé en exprimant le souhait de son camp de rester au sein de la Maison bleue si la prochaine administration souhaitait s’installer ailleurs.