Séoul ne confirme pas le démantèlement de l’hôtel Haegumgang par Pyongyang

Photo : YONHAP News

Certains observateurs ont récemment avancé que le régime de Kim Jong-un procèderait à la démolition de l’hôtel Haegumgang construit par l’entreprise sud-coréenne Hyundai Asan dans la zone touristique des monts Geumgang.Ce matin, le ministère sud-coréen de la Réunification a déclaré scruter les mouvements concernés au nord du 38e parallèle mais a jugé trop tôt de confirmer une telle hypothèse. Des propos tenus par sa porte-parole, Lee Jong-ju, interrogée à ce sujet lors d’un point de presse régulier.Lee a réaffirmé que la Corée du Nord n’a pas le droit de prendre un dispositif unilatéral qui porte préjudice aux propriétés des entreprises sud-coréennes. Avant de rappeler que tous les dossiers concernés doivent être réglés après discussion entre les deux parties. Selon elle, le ministère examinerait des mesures nécessaires telles que la concertation bilatérale via le Bureau de liaison intercoréenne.Pour rappel, la Voix de l'Amérique (VOA) a récemment évoqué un démantèlement possible de l’hôtel Haegumgang en s’appuyant sur les photos satellites prises par l’entreprise américaine Planet Labs, entre le 5 et le 9 mars derniers.Sur ces images, les murs blancs de l’hôtel ont disparu, mais on remarque un assombrissement comme si le toit et les autres parties du bâtiment avaient été détruits. Selon le ministère, ces indices ne permettent pas d’affirmer une opération de démolition.En octobre 2019, le dirigeant nord-coréen a ordonné, lors de son inspection de cette zone, de démanteler toutes les installations sud-coréennes. Mais Pyongyang avait alors fait savoir à Séoul en janvier 2020 que ce projet serait reporté en raison de la pandémie de COVID-19.