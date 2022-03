Yoon communique étroitement avec Moon pour leur premier tête-à-tête

Photo : YONHAP News

L’équipe du président élu a déclaré que Yoon Suk-yeol discutait étroitement avec Moon Jae-in pour leur premier tête-à-tête à la Cheongwadae, en s’appuyant sur une confiance mutuelle.La parte parole du futur chef de l’Etat, Kim Eun-hye, a transmis un tel message aux journalistes cet après-midi. Elle a précisé que son camp tâcherait de présenter les résultats souhaitables au regard des citoyens.Ainsi, l’équipe de Yoon semble répondre à la prise de position dévoilée ce matin par la voix de la Cheongwadae, Park Kyung-mee. Selon cette dernière, le président sortant Moon Jae-in a souhaité s’entretenir sans formalité et à cœur ouvert avec son successeur dans les plus brefs délais, ce en signe de respect de ses concitoyens. Avant d’affirmer que la Cheongwadae laisserait toujours ses portes ouvertes.Plus tôt dans la matinée, Kim avait déjà demandé un peu plus de patience aux médias en annonçant qu’une coordination préalable était en cours pour reprogrammer le rendez-vous entre les deux hommes.Pour rappel, Moon et Yoon devaient se rencontrer mercredi au palais présidentiel pour la première fois après les élections du 9 mars, avant que leur entrevue soit reportée. Un désistement de dernière minute qui a laissé penser à un éventuel conflit entre le chef de l’Etat et son successeur.