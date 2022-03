Météo : des nuages, de la pluie et de la neige au programme ce weekend

Photo : YONHAP News

Les conditions météorologiques de cette fin de semaine ne sont pas clémentes. La masse nuageuse installée depuis hier sur la grande majorité de la péninsule s’est intensifiée. Et la pluie s’est de nouveau invitée. Le thermomètre a pour sa part oscillé aux alentours de 10°C comme hier, avec des pointes à 15°C à Gwangju et sur l’île méridionale de Jeju.Pour ce weekend, le temps va se corser davantage. De la pluie, mêlée à de la neige, est attendue dès demain matin sur les régions nord et centrales. Les températures vont chuter à 6-7°C sur tout le pays.Les averses cesseront dimanche mais des nuages menaçants survoleront le pays du Matin clair. De légères éclaircies seront observées au sud-ouest et au nord. Le mercure remontera un peu, aux alentours de 10°C.