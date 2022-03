Le nouveau bureau présidentiel sera installé à Yongsan

Photo : YONHAP News

Le bureau présidentiel de Yoon Suk-yeol sera déplacé au siège du ministère de la Défense dans l’arrondissement de Yongsan à Séoul. Le futur chef de l’Etat a fait cette annonce hier dans une conférence de presse. Rendre la Maison bleue au peuple était une de ses promesses électorales.Selon Yoon Suk-yeol, la Cheongwadae constitue un symbole du président impérial et les administrations précédentes ont également partagé la nécessité de cette réforme. Initialement, il s’est engagé à mouvoir les locaux à Gwanghwamun près d’une place éponyme qui abrite beaucoup de manifestations. Mais il a finalement abandonné ce projet, compte tenu des désagréments des citoyens liés aux mesures de sécurité du président du fait qu’il s’agit d’un quartier d’affaires. De plus, l’insuffisance des équipements nécessite toujours l’utilisation de la Maison bleue, ce qui rend son ouverture au public difficile.En revanche, l’immeuble à Yongsan, étant déjà équipé d’installations nécessaires à la sécurité nationale, affiche plus d’avantages en termes de budget et d’impacts pour les riverains. Comme la restitution partielle des bases militaires américaines de ce quartier est prévue cette année, un immense parc sera installé à la place, ce qui renforcera l'échange avec les citoyens. Le président élu prévoit également de mettre en place un centre de presse au rez-de-chaussée de son lieu de travail pour faciliter la communication avec les médias.Yoon travaillera dans ce bureau présidentiel dès son investiture, le 10 mai prochain. Le même jour, la Maison bleue ouvrira ses portes au public, y compris le bâtiment principal et le jardin Nokjiwon.Pour laisser la place au nouveau dirigeant, le ministère de la Défense déménagera quant à lui dans un immeuble à proximité, occupé actuellement par l’état-major interarmées sud-coréen (JCS). Ce dernier se déplacera à Namtaeryeong situé à la délimitation entre Séoul et Gwacheon.