Photo : YONHAP News

L’athlète Woo Sang-hyeok est devenu le premier sud-Coréen à remporter un titre de champion du monde en salle.Woo a terminé, hier, premier dans l'épreuve masculine de saut en hauteur des Championnats du monde d'athlétisme en salle à la Stark Arena de Belgrade, en Serbie, après avoir passé 2,34 mètres. Il a été le seul parmi les 12 concurrents en lice à franchir cette barre. Il devance ainsi le Suisse Loïc Gasch second, et l'Italien Gianmarco Tamberi et le Néo-Zélandais Hamish Kerr, troisièmes ex aequo.Pour rappel, le sportif sud-coréen s'était hissé à la quatrième place aux Jeux olympiques de Tokyo l'année dernière, établissant un nouveau record national de 2,35 mètres.