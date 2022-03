La Corée du Nord effectue quatre tirs d’artillerie en direction de la mer Jaune

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a effectué, dimanche, vers 7h20, quatre tirs d’artillerie en direction de la mer Jaune, depuis un endroit non identifié dans la province de Pyongan du Sud.D’après l’état-major interarmées sud-coréen (JSC), alors que les exercices hivernaux réguliers de l’armée nord-coréenne touchent bientôt à sa fin, elle semble avoir testé son lance-roquette multiple perfectionné. Le pays communiste aurait également voulu livrer un message d’avertissement contre les manœuvres militaires conjointes sud-coréano-américaines prévues le mois prochain.Immédiatement après cette nouvelle provocation, le Conseil de sécurité national (NSC) a convoqué, hier matin, une réunion d'urgence de rang vice-ministériel au cours de laquelle les participants ont décidé de suivre de près les mouvements du Nord pour maintenir une posture de défense inébranlable en cette période de transition de pouvoir au Sud.Pour rappel, le régime de Kim Jong-un a procédé à des essais d'un système de missile balistique intercontinental le 27 février et le 5 mars. Plus récemment, il a lancé un missile balistique présumé mercredi dernier, bien qu'il semble que celui-ci ait explosé en vol à une altitude inférieure à 20 km, selon les autorités sud-coréennes.