Indice mondial du bonheur : la Corée du Sud classée 59e sur 146 pays

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud s’est classée 59e sur 146 pays dans le palmarès de l’« indice mondial du bonheur », parrainé par les Nations unies, avec 5,935 points entre 2019 et 2021.C’est ce qu’on apprend du dernier « Rapport sur le bonheur dans le monde » publié vendredi dernier par le Réseau des solutions pour le développement durable des Nations unies (SDSN).Le pays du Matin clair a grimpé de trois places par rapport au précédent classement où il est arrivé en 62e position sur 149 pays recensés avec 5,845 points. Cette année, il s’est positionné relativement haut en termes d’espérance de vie et de PIB, mais a déçu dans d’autres catégories telles que la générosité, le soutien social et la liberté.La Finlande est arrivée en tête de liste pour la cinquième fois consécutive avec 7,821 points, suivie par le Danemark (7,636 points), l’Islande (7,557 points) et la Suisse (7, 512 points).