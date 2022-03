Le déplacement du bureau présidentiel ne fait pas l’unanimité

Photo : YONHAP News

Le déplacement du bureau présidentiel de la Cheongwadae à Yongsan entraîne un grand remue-ménage. En effet, le ministère de la Défense et l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) doivent également déménager. Cette situation laisse craindre d’éventuelles lacunes de sécurité nationale.Le JCS a établi les grandes lignes de l’exploitation de l’immeuble du Commandement de la défense de la capitale (CDC) qu’il va rejoindre, mais n’a pas encore de plan concret sur le redéploiement des installations principales. L’enjeu est de transférer sans retardement le système du contrôle des armées de terre, de l’air et de la marine, mais le budget pour son rétablissement serait colossal.Dans ce contexte, 11 anciens chefs du JCS ont publié hier un communiqué commun pour s’opposer au plan du futur président. Selon eux, si le dispositif de l’opération devient instable, cela pourrait provoquer des problèmes pour l’entraînement militaire conjoint Séoul-Washington prévu le mois prochain.Un autre souci pointé du doigt : le fait que le président de la République, le ministre de la Défense et le chef du JCS travaillent au même endroit peut être un point faible en cas d’attaque.Le projet de la relocalisation du siège présidentiel a été confirmé seulement dix jours après l’élection de Yoon Suk-yeol. La majorité et l’opposition ont tous préconisé de ralentir le rythme, mais le futur chef de l’Etat campe sur ses positions.Yoon a expliqué que cette initiative coûterait 49,6 milliards de wons, soit 37 millions d’euros en réfutant les estimations du Minjoo, le parti au pouvoir actuel, qui prévoit le double. Pourtant ce montant avancé ne comprend ni le déplacement du JCS, ni la reconstruction des équipements de protection du ministère. Face aux critiques, la porte-parole du futur numéro un a finalement annoncé qu’il fallait y ajouter 120 milliards de wons, soit 89 millions d’euros.La Maison bleue a déclaré que ce projet semblait difficile à réaliser d'autant qu'il reste peu de temps avant l'arrivée au pouvoir de la nouvelle administration. De plus, elle exprimera cette préoccupation au comité de transition de Yoon.