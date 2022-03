COVID-19 : les rassemblements de huit personnes désormais autorisés

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a recensé 209 169 nouvelles infections au COVID-19 ces dernières 24 heures. Le chiffre a chuté de plus de 120 000 en un jour pour tomber en dessous de 300 000 pour la première depuis dix jours.Pourtant, les experts estiment qu'il est encore trop tôt pour parler de recul de la vague. Comme le sous-variant BA.2, aussi appelé « Omicron furtif » est en augmentation, il deviendra majoritaire la semaine prochaine. En Europe, dès que celui-ci a été prédominant, la courbe de la contamination avait tendance à rebondir.Par ailleurs, le nombre de décès s'est accru de 329, le deuxième record, et celui de patients en état grave s'est élevé à 1 130. Les deux chiffres devraient atteindre leur pic respectif dans deux ou trois semaines. Une situation qui laisse craindre une pénurie de lits et d’effectifs médicaux. A présent, 69 % des lits de réanimation sont occupés.Malgré tout, le gouvernement se veut rassurant puisque le taux de létalité hebdomadaire reste près de 0,1 % depuis cinq semaines. Un constat plus stable que d’autres pays qui ont déjà connu leur pic épidémique.Cependant, malgré ce contexte, la nouvelle réglementation de distanciation sociale sera appliquée à partir d’aujourd’hui jusqu’au 3 avril. Désormais, il est possible de dîner à huit au restaurant. En effet, les citoyens peuvent se réunir jusqu’à huit contre six auparavant. Les horaires d’ouverture des commerces restent inchangés, à savoir jusqu’à 23h. Les voyageurs en provenance de l’étranger entièrement vaccinés sont dorénavant exemptés de quarantaine à leur arrivée.Du côté de la prévention, les demandes de pilules anti-COVID ne cessent de croître. C'est pourquoi, 100 000 comprimés de Lagevrio (Monulpiravir), traitement du laboratoire allemand Merck seront introduits à compter de cette semaine. Quant à Paxlovid, 95 000 cachets seront livrés le mois prochain. Enfin, la vaccination est toujours d'actualité. L’injection de la dose de rappel pour les adolescents de 12 à 17 ans a commencé. Les autorités sanitaires ont également recommandé l’administration pour les individus à haut risque.